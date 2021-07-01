В Башкирии пропала молодая мама двоих детей

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» объявили старт новых поисков. В селе Месягутово пропала 23-летняя Ильмира Каримова.
Издание КП-Уфа сообщает, что девушка поссорилась с мужем и ушла из дома накануне, 30 июня, в неизвестном направлении. Дома её ждут две маленькие дочки.
Приметы пропавшей: рост примерно 157 см, телосложение среднее, волосы подстрижены под каре, мелированные, глаза зелёные. Была одета в светло-голубые джинсовые брюки и серые босоножки.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Ильмиры, просят сообщить по номерам: 8 800 700 54 52 и 112.
Фото: КП-Уфа.