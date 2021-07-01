В Уфе во время Фольклориады пустят дополнительные автобусы

С 3 июля в Башкирии стартует VI Всемирная фольклориада. Для гостей и жителей республики будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта.
Автобусы будут курсировать с 4 по 10 июля во все районы Уфы после 23:00 от торгового комплекса «Пушкинский». Рейсы будут совершать более 40 автобусов Башавтотранса и около 100 автобусов частных перевозчиков. Об этом сообщает администрация города.
Данные транспортные средства будут осуществлять перевозку пассажиров в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку. Отправление автобусов будет осуществляться от сквера М. Гафури с улицы Пушкина.
Фото: администрация Уфы.