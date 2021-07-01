В России за сутки скончались 672 человека с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает мониторить эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе страны.

Так, в Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 158 человек. Общее количество зараженных достигло 41 510. С выздоровлением за сутки выписали 117 пациентов (за всё время – 38 952). Скончались ещё четверо (599).