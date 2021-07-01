Глава Башкирии рассказал о будущем пассажирских перевозок

Порядка 100 из этих автобусов после 200 тысяч км пробега встали и стояли на консервации, люди думали, что это «кладбище автобусов». Мы думали, что делать с этими автобусами, апробировали другие двигатели. Двигатели Daimler стоят 2,6 млн рублей, наши специалисты порекомендовали взять китайский двигатель крупнейшего завода YUCHAI, который в два раза дешевле. Прежде чем сделать крупную закупку, мы их проверили, на 30 автобусах они уже установлены и они сегодня выйдут на линию, еще 15 автобусов выйдут на линию до конца лета. Всего до конца года поступит еще 50 двигателей. Это, конечно, временное решение, автобусы эти все-таки уже «немолодые», но еще послужат. Примечательно, что они работают на газовом топливе, что очень важно для экологии.

Радий Хабиров