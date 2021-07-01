Глава Башкирии рассказал о будущем пассажирских перевозок
Сегодня, 1
июля, Радий Хабиров вручил ключи от 30 отремонтированных автобусов марки
НЕФАЗ-5299-30-51. Автобусы были введены в работу ещё в 2014-2016 годах, однако долгое
время не ремонтировались и стояли на «кладбище автобусов».
Уфимцы возмутились
тому, что большое количество транспорта просто стоит на стоянке под снегом, а в
это время действующие автобусы не могут выдержать весь пассажиропоток.
Порядка 100 из этих автобусов после 200 тысяч км пробега встали и стояли на консервации, люди думали, что это «кладбище автобусов». Мы думали, что делать с этими автобусами, апробировали другие двигатели. Двигатели Daimler стоят 2,6 млн рублей, наши специалисты порекомендовали взять китайский двигатель крупнейшего завода YUCHAI, который в два раза дешевле. Прежде чем сделать крупную закупку, мы их проверили, на 30 автобусах они уже установлены и они сегодня выйдут на линию, еще 15 автобусов выйдут на линию до конца лета. Всего до конца года поступит еще 50 двигателей. Это, конечно, временное решение, автобусы эти все-таки уже «немолодые», но еще послужат. Примечательно, что они работают на газовом топливе, что очень важно для экологии.
Радий Хабиров
Глава Башкирии
пообещал в 2021 году окончательно разобраться с транспортом в Уфе. Так, на
дороги города вывели 30 отремонтированных автобусов.
Во-первых, с уфимских дорог должны исчезнуть ПАЗики, нужно довести до ума вопрос с маршрутизацией и работой диспетчерских служб. На пассажирских линиях должны работать только автобусы одного белого цвета, при этом это касается не только автобусов «Башавтотранса». Должен быть единый стиль. На маршрут не должны выходить старые автобусы. На следующий год будем уже вплотную заниматься межмуниципальными перевозками. Мы должны соединить населенные пункты, где проживают более 500 человек, с райцентрами автобусным сообщением. Мы ищем пока разные варианты и просим организовать маршруты «выходного дня», чтобы у селян была возможность приехать на рынок или, например, в будние дни, чтобы приехать в райцентр в больницу или по другим делам