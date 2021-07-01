В России ужесточили уголовную ответственность за пьяную езду

Согласно новому документу, были увеличены сроки лишения свободы за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Если раньше сроки ограничивались двумя годами, то теперь увеличены до трёх.

Также был увеличен размер штрафа за такое правонарушение. Вместо 200-300 тысяч рублей теперь от 300 до 500 тысяч рублей; «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».