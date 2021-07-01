Уфимец пытался бороться с коронавирусом медитацией, но попал в больницу

Николай Бажин, журналист и общественник из Уфы, заболел коронавирусной инфекцией и попал в ковид-госпиталь в Дёме. Ранее он пытался бороться с COVID-19 «силой иммунитета и медитацией».

Изданию UFA1.RU общественник рассказал, что его госпитализировали с 52% поражения лёгких. Николай Бажин называет себя ярым антипрививочником, поэтому даже после заражения коронавирусом долгое время пытался бороться с болезнью лишь медитацией.

Вскоре ему всё же пришлось лечиться лекарствами. Также коронавирусом заболела и жена Бажина. Дома их ждут трое детей. О своём решении прививаться Николай Бажин, однако, не жалеет.