В Башкирии на маршруты вышли 30 восстановленных автобусов «НЕФАЗ»

30 пассажирских автобусов «НЕФАЗ» получили вторую жизнь. Речь о транспорте, который простаивал почти три года на так называемом кладбище автобусов. НЕФАЗы вышли из строя из-за технических неполадок в работе двигателей. В летнюю жару прежний мотор, переделанный на заводе-изготовителе из дизельного в газовый, закипал и переставал работать.
Стоимость нового китайского двигателя – 1 миллион 200 тысяч рублей. Сумма вдвое дешевле прежнего мотора. Пара обновленных автобусов уже катались по городу – контрольная закупка показала положительные результаты.
Радий Хабиров вручил госнаграды сотрудникам транспортного предприятия за добросовестный труд. До конца года почти 100 автобусов после замены двигателей выйдут в рейс. А 30 уже обновленных машин будут курсировать в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском. Глава республики отметил, что в этом году в Уфе окончательно наведут порядок в части пассажирских перевозок.