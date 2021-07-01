В Башкирии на маршруты вышли 30 восстановленных автобусов «НЕФАЗ»

30 пассажирских автобусов «НЕФАЗ» получили вторую жизнь. Речь о транспорте, который простаивал почти три года на так называемом кладбище автобусов. НЕФАЗы вышли из строя из-за технических неполадок в работе двигателей. В летнюю жару прежний мотор, переделанный на заводе-изготовителе из дизельного в газовый, закипал и переставал работать.

Стоимость нового китайского двигателя – 1 миллион 200 тысяч рублей. Сумма вдвое дешевле прежнего мотора. Пара обновленных автобусов уже катались по городу – контрольная закупка показала положительные результаты.

Спокойно работают, нравятся пассажирам. Плюсов есть много. Ильшат Кадыров, водитель автобуса «Башавтотранс»

Радий Хабиров вручил госнаграды сотрудникам транспортного предприятия за добросовестный труд. До конца года почти 100 автобусов после замены двигателей выйдут в рейс. А 30 уже обновленных машин будут курсировать в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском. Глава республики отметил, что в этом году в Уфе окончательно наведут порядок в части пассажирских перевозок.