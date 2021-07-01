В Уфе на трассе столкнулись три грузовика

Сегодня, 1 июля, под Уфой произошла массовая авария. Инцидент зафиксирован у пешеходного перехода в района СНТ «Уршак».

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, на трассе столкнулись три грузовые машины: «КАМ», «МАЗ» и «Скания». Спасатели срочно выехали на место происшествия, так как в одном из грузовиков зажало человека.

Оказалось, в автобетоносмесителе «КАМ» зажало ногу 25-летнего водителя. К счастью, его удалось оперативно деблокировать и транспортировать до скорой помощи. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить.