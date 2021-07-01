В Башкирии на средства от сбора макулатуры будут снимать детские фильмы

В Башкирии будут сниматься детские фильмы на средства, полученные от сбора макулатуры. Проект «Киноуроки – в школах России» будет реализовываться до 2025 года.

Его организатором выступил Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» при поддержке Министерства образования и науки, а также Министерства природопользования и экологии Башкортостана. Цель проекта – создание короткометражных и полнометражных детских фильмов воспитательного характера и методических пособий для российских школ.