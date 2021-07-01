Московская школа управления Сколково одобрила проект объединения УГАТУ и БашГУ

В ней разобрана проблематика объединения вузов, а также представлен эффективный сценарий на основе междисциплинарного гринфилда. Проректором по цифровизации предложена гипотеза об эффективном сценарии объединения дисциплин в области, в которой будут разработаны и внедрены новые модели проведения исследований и разработок, новые форматы образовательных программ, созданные на основе принципов, обеспечивающих конкурентоспособность. Последующее тиражирование новых моделей в объединенном университете позволит произвести трансформацию базовых процессов.