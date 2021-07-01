В Уфе осудили бывших полицейских за «беспредел» на службе

Прокуратура Башкирии направила в суд обвинение в отношении экс-сотрудников полиции. Они обвиняются в преступлениях по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий».

Так, один из них, занимая пост начальника отдела, в апреле прошлого года вызвал в свой кабинет подчиненного, где обматерил его, ударил по лицу и высказал недовольство, пригрозив увольнением. Также он на протяжении 9 лет обманывал другого подчинённого, которому говорил о надвигающихся проверках, после которых его могли привлечь к уголовной статье. Чтобы этого не произошло, мужчина каждый месяц платил начальнику от 3 до 5 тысяч рублей. В общем, экс-начальнику удалось обманным путём заполучить 715 тысяч рублей.

Также экс-полицейский рассказал уфимке, что её сын напал на сотрудника правоохранительных органов. Чтобы избежать уголовной ответственности, он потребовал от женщины 30 тысяч рублей. А в августе и декабре 2019 года он со своим коллегой пообещал сотрудникам помощь в решении вопроса об освобождении от уголовного преследования. Они похитили у них 70 тысяч рублей.