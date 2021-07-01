В Уфе спасатели провели обучение для отдыхающих на пляже

Специалисты Управления гражданской защиты научили уфимцев, как правильно вытаскивать из воды утопающего и реанимировать его. Желающие могли попрактиковаться в бросании спасательного круга.

Свое право на отдых, где ещё недавно спасатели вытаскивали утонувшего мужчину, женщины упорно пытались отстоять. Ни запрещающие аншлаги, ни предупреждения не убеждали отдыхающих. При том, что рядом находится обустроенный пляж.

Из-за жары число утонувших стремительно растет. В Башкортостане с начала сезона водолазы достали из воды уже 22 погибших, из них 6 – дети. Почти все купались в несанкционированных местах, а кто-то находился в алкогольном опьянении.

Такого приглашения, конечно, никто не ожидал. Учебную площадку специалисты Управления гражданской защиты развернули прямо на пляже. Спасать отдыхающие будут манекен.

Внимательно слушали даже самые маленькие зрители, считая вместе со спасателями число компрессий на сердце. А некоторые взрослые еще и записывали на видео. После теории приступили к практике.

Тонут чаще молча. У человека два варианта: либо кричать, либо глотать воздух. Рефлекторно выходит второе. Если подплыть к утопающему спереди, высок риск, что тот утопит своего спасателя. Поэтому лучше подплывать со спины. Специалисты продемонстрировали отдыхающим, как правильно это делать. Свои нюансы есть и в бросании спасательных средств. Но в первую очередь, говорят специалисты, необходимо не бросаться в воду, а сообщить обо всем спасателям.