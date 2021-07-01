Радий Хабиров заявил, что Фольклориада пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

Глава республики отметил, что он сам несет личную ответственность за ее проведение в республике и все условия, которые созданы в Башкортостане, позволяют ее провести в спокойном и безопасном режиме. Мероприятие не будет представлять никакой угрозы для здоровья жителей республики.