Радий Хабиров заявил, что Фольклориада пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

Сегодня состоялась встреча Главы Башкирии Радия Хабирова с редакторами региональных СМИ и ведущими блогерами. Руководитель республики попросил их поддержать проведение Фольклориады.
Со слов Радия Хабирова, мероприятие пройдет со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Глава Башкирии считает, что не стоит раздувать в общественном сознании истерию вокруг Фольклориады, так как она должна стать праздником культуры и дружбы.
Глава республики отметил, что он сам несет личную ответственность за ее проведение в республике и все условия, которые созданы в Башкортостане, позволяют ее провести в спокойном и безопасном режиме. Мероприятие не будет представлять никакой угрозы для здоровья жителей республики.
По словам Радия Хабирова, риск заразиться коронавирусом больше на тех же пляжах, где сейчас из-за жары много людей и не соблюдаются санитарные нормы, чем на мероприятиях Фольклориды.
Глава Роспотребнадзора Анна Казак в свою очередь отметила, что Фольклориада готовилась в течение двух лет, это высокоорганизованное мероприятие и бояться, что она даст большой рост заболеваний по коронавирусу, не стоит.
Фото: ИА Башинформ.