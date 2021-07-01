Радий Хабиров заявил, что Фольклориада пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

Сегодня состоялась встреча Главы Башкирии Радия Хабирова с редакторами региональных СМИ и ведущими блогерами. Руководитель республики попросил их поддержать проведение Фольклориады.

Фото №1 - Радий Хабиров заявил, что Фольклориада пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

У нее есть замечательный, интересный, позитивный посыл, к нам приезжают делегации из 37 стран. Они посмотрят природу Башкортостана, побывают в районах республики и в этом мы видим большой потенциал для узнаваемости республики в туристическом плане.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Со слов Радия Хабирова, мероприятие пройдет со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Фольклориада – это своего рода народная дипломатия, и ее атмосферу можно сравнить с той, которая была на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в 1957 году в Москве.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Глава Башкирии считает, что не стоит раздувать в общественном сознании истерию вокруг Фольклориады, так как она должна стать праздником культуры и дружбы.

Глава республики отметил, что он сам несет личную ответственность за ее проведение в республике и все условия, которые созданы в Башкортостане, позволяют ее провести в спокойном и безопасном режиме. Мероприятие не будет представлять никакой угрозы для здоровья жителей республики.

По словам Радия Хабирова, риск заразиться коронавирусом больше на тех же пляжах, где сейчас из-за жары много людей и не соблюдаются санитарные нормы, чем на мероприятиях Фольклориды.

Глава Роспотребнадзора Анна Казак в свою очередь отметила, что Фольклориада готовилась в течение двух лет, это высокоорганизованное мероприятие и бояться, что она даст большой рост заболеваний по коронавирусу, не стоит.

Фото: ИА Башинформ.

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