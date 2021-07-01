В Башкирии созданы обсерваторы для гостей Фольклориады с подозрением на коронавирус

На время проведения Фольклориады в Уфу отправлены специалисты противочумного института. Также в Башкортостане созданы обсерваторы, куда в случае подозрений на коронавирус будут доставлять участников фестиваля. Эту информацию на брифинге с журналистами и блогерами озвучил Радий Хабиров.

Также принято решение отсрочить введение новых ограничений по коронавирусу в республике еще на неделю. Они вступят в силу только с 12 июля. Об этом рассказал Радий Хабиров – его настоятельно просили рестораторы. Они просят дать время перестроиться на новый лад: настроить маршрутизацию, определить ответственных лиц и предупредить своих клиентов. А все необходимые меры безопасности к Фольклориаде подготовлены, отметил руководитель республики.

Если человек, не дай бог, заболеет, вступает в силу регламент Роспотребнадзора: отсечка, установление списка контактов, изолирование контактировавших. Если заболели, положим в наши медучреждения, койки есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Если будет подозрение на инфекционное заболевание, выезжает бригада Центра гигиены и эпидемиологии по особо опасным инфекциям, локализует очаг, и совместно с Минздравом принимаются все меры, чтобы максимально ограничить распространение. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

А вот решение, состоится ли в Уфе чемпионат WorldSkills Russia, будет принято в ближайшие дни. Крупные мероприятия мирового и федерального масштаба стали своего рода визитными карточками Башкортостана, отметил глава региона. Фольклориада – это народная дипломатия.