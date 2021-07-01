В Уфе встретили первый рейс с участниками Всемирной Фольклориады

Первый рейс с участниками Фольклориады прилетел в Уфу. Прибыли артисты из Перу, Панамы, Мексики, Америки и других стран. Допуск для визита на мировой фестиваль фольклора выдавал федеральный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом, а Башкортостан подготовил более миллиона медицинских масок. Это связано с эпидемиологическими требованиями.
От башкирского национального блюда чак-чак у артиста из Перу брови идут вверх, а на лице появляется улыбка. Встреча в аэропорту Уфы гостей, которые прибыли на Фольклориаду, для всех приготовлены сюрпризы. Такое вот первое знакомство с культурой. В Уфу на Фольклориаду прибывают 37 стран, 1100 гостей. Дружелюбное настроение объединяет всех.
– Я очень счастлива, я из Перу. Я так горжусь этим, такой большой сюрприз для нас, такое приветствие. Спасибо!
– Мы приготовили много наших народных танцев и будем развлекать зрителей!
Музыкант из американского штата Гавайи Джозеф Ахуна не в первый раз в России. Он уже был в стране во время проведения Олимпиады-80. К встрече в Уфе артист специально выучил всем известную русскую песню.
Во время Фольклориады будут беспрецедентные требования для безопасной эпидемиологической ситуации. Более миллиона медицинских масок для участников Фольклориады заготовили в Башкортостане, рассказали организаторы. Во время проведения фестиваля фольклора будут действовать строгие правила, а сами гости будут находиться под круглосуточным контролем медиков и сотрудников Роспотребнадзора. Разрешения выдавались через оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в России.
Гостиницы Уфы начали принимать участников Фольклориады. После отдыха они смогут познакомиться со столицей Башкортостана. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в Ледовом дворце «Уфа-Арена» 3 июля. Предполагается, что следить за трансляцией будут не менее трех млн человек по всему миру. Трансляция будет вестись в том числе и в эфире телеканала БСТ.