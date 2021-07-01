В Уфе встретили первый рейс с участниками Всемирной Фольклориады

Первый рейс с участниками Фольклориады прилетел в Уфу. Прибыли артисты из Перу, Панамы, Мексики, Америки и других стран. Допуск для визита на мировой фестиваль фольклора выдавал федеральный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом, а Башкортостан подготовил более миллиона медицинских масок. Это связано с эпидемиологическими требованиями.

От башкирского национального блюда чак-чак у артиста из Перу брови идут вверх, а на лице появляется улыбка. Встреча в аэропорту Уфы гостей, которые прибыли на Фольклориаду, для всех приготовлены сюрпризы. Такое вот первое знакомство с культурой. В Уфу на Фольклориаду прибывают 37 стран, 1100 гостей. Дружелюбное настроение объединяет всех.

– Я очень счастлива, я из Перу. Я так горжусь этим, такой большой сюрприз для нас, такое приветствие. Спасибо!

– Мы приготовили много наших народных танцев и будем развлекать зрителей!

Музыкант из американского штата Гавайи Джозеф Ахуна не в первый раз в России. Он уже был в стране во время проведения Олимпиады-80. К встрече в Уфе артист специально выучил всем известную русскую песню.

Во время Фольклориады будут беспрецедентные требования для безопасной эпидемиологической ситуации. Более миллиона медицинских масок для участников Фольклориады заготовили в Башкортостане, рассказали организаторы. Во время проведения фестиваля фольклора будут действовать строгие правила, а сами гости будут находиться под круглосуточным контролем медиков и сотрудников Роспотребнадзора. Разрешения выдавались через оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в России.

У России очень жесткие требования. Участников проверяем на каждом шагу. Все в масках, мы приготовили около миллиона масок – на человека по 8 штук в день. Все требования Роспотребнадзора выполняются. Артур Алибаков, генеральный директор Республиканского центра народного творчества

Очень счастлив оказаться снова в Уфе. В городе, который принимает такое большое событие и столько гостей со всего мира, участников Фольклориады. Прекрасная подготовка на каждом этапе. Алехандро Камаччо, вице-президент CIOFF (R)