Новые пособия и повышение тарифов ЖКХ: что изменится для жителей Башкирии с 1 июля

С 1 июля будущие мамы, а также родители-одиночки смогут подать заявление на новые ежемесячные пособия. Все социальные выплаты, включая пенсию, будут зачисляться с помощью платежной системы «Мир». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, с 1 июля карты «Мир» будут выдаваться пенсионерам, обратившимся за открытием нового счета. Кроме этого, повысится плата за услуги ЖКХ.
С сегодняшнего дня беременные женщины могут получать пособия, если они встали на учет в консультацию в первые 12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума. Также на выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет могут рассчитывать и родители-одиночки.
Платить за коммуналку будем больше. В этом году в республике цены за услуги ЖКХ вырастут почти на 4 процента. Повышение касается платы за газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.
Еще больше трат предстоит курильщикам. Минимальная розничная цена пачки сигарет составила 108 рублей. Соответствующий закон еще в конце декабря прошлого года подписал президент России Владимир Путин. Однако продавцам разрешили реализовывать дешевле сигареты, закупленные до 1 июля.
Переболевшие ковид-инфекцией смогут пройти углубленную диспансеризацию. Она будет доступна по полису обязательного медицинского страхования до конца 2023 года. В первую очередь на нее планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме. Список медучреждений, где можно пройти обследование, будет опубликован на официальном сайте Минздрава республики, а также на Госуслугах.
«Сбербанк» сохранит сниженные ставки по льготной ипотеке на новостройки и не будет поднимать их до 7% после 1 июля. Правительство России утвердило расширение программы «Семейная ипотека» и продление программы «Льготная ипотека» еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года.