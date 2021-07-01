Новые пособия и повышение тарифов ЖКХ: что изменится для жителей Башкирии с 1 июля

«Сбербанк» сохранит сниженные ставки по льготной ипотеке на новостройки и не будет поднимать их до 7% после 1 июля. Правительство России утвердило расширение программы «Семейная ипотека» и продление программы «Льготная ипотека» еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года.