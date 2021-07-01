В Башкирии восстановили 30 простаивавших «НЕФАЗов»

С уфимских дорог должны исчезнуть «ПАЗики». Сегодня Радий Хабиров посетил сервисный центр уфимского филиала «Башавтотранса», где восстановили вышедшие из строя автобусы, работающие на компримированном природном газе. 30 пассажирских «НЕФАЗов» получили вторую жизнь. Речь о транспорте, который простаивал почти три года на так называемом кладбище автобусов. Глава республики отметил, что у пассажирского транспорта должен быть единый стиль: на дороге должны быть только белые автобусы. Также в планах руководства республики соединить населенные пункты, где проживают более 500 человек, с райцентрами автобусным сообщением.

С новыми двигателями транспорт стал менее шумным. Это первый выезд из гаража после трехлетнего вынужденного простоя. Прежде чем сменить моторы, их апробировали на паре автобусов. Установили на самые сложные маршруты – со слов водителей, с нагрузкой обновленный транспорт справляется.

Они спокойно работают, пассажирам нравится. Им тоже удобно, когда едет без дерганий, когда останавливаешься и трогаешься. Аккуратно ездит, плюсов много. Ильшат Кадыров, водитель автобуса «Башавтотранс»

Место, где стояли без дела 100 «НЕФАЗов» прозвали кладбищем автобусов. На консервацию транспорт попал из-за некачественных двигателей. 30-градусная жара плавила железные детали и автобус глох. Моторы были переделаны из дизельного в газовый на заводе-изготовителе. Ремонт обошелся бы в полтора миллиона рублей. Новые двигатели китайского производства. Их стоимость в два раза ниже прежних – 1 миллион 200 тысяч рублей. Правда, мастерам их пришлось адаптировать под наши «НЕФАЗы».

Старались сделать так, чтобы было доступно в ремонте. Чтобы в обслуживании легче было и аккуратно. Все резали, гнули, подгоняли, все руками делали. Николай Масальский, моторист УАТП №8 филиала ГУП «Башавтотранс»

Радий Хабиров после передачи ключей от 30 «НЕФАЗов» вручил госнаграды. Медали за трудовую доблесть получили сотрудники транспортной компании. Глава республики отметил, что в этом году в Уфе окончательно наведут порядок в части пассажирских перевозок.

Во-первых, с уфимских дорог должны исчезнуть ПАЗики, нужно довести до ума вопрос с маршрутизацией и работой диспетчерских служб. На пассажирских линиях должны работать только автобусы одного белого цвета, при этом это касается не только автобусов «Башавтотранса». Должен быть единый стиль. На маршрут не должны выходить старые автобусы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан