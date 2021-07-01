Башкирия может принять участие в пилотном проекте по созданию карбоновых полигонов

За экологию и климат. Башкортостан намерен войти в число регионов-участников пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. Речь о территориях для измерения потоков баланса парниковых газов, влияющих на изменение климата в мире. В совокупности данные по всей стране позволят определить, каков их объем, и станут отправной точкой целой экоиндустрии. В республике к работе подключились вузы, которые уже имеют свои наработки.

Это данные автоматизированной станции контроля качества атмосферного воздуха. Угарный газ, оксид азота, сероводород, аммиак. Приборы способны выдать данные по почти двум десяткам примесей. Радиус действия – несколько десятков метров. Станция автоматизирована и работает 24 часа в сутки на территории Нефтяного университета.

Она, по сути, является прототипом для инструментального контроля за стоком и эмиссией углекислого газа и различных парниковых газов. Айрат Сафаров, профессор кафедры прикладной экологии УГНТУ

А ведь эти самые газы влияют на изменение мирового климата. В конце прошлого года президент страны подписал указ «О сокращении выбросов парниковых газов». В нем говорится, что к 2030 году их сокращение должно дойти до 70 процентов относительно уровня 1990 года. А в начале этого года Минобрнауки страны заявило проект по созданию полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Пилотными стали 8 регионов. Большие шансы стать 9-м есть и у Башкортостана. Накануне об этом на совещании говорил глава республики Радий Хабиров.

У нас есть соответствующая научная база, поэтому мы сегодня попросили присутствовать на совещании наших ректоров. Самое главное – у нас есть ряд крупных предприятий, которые готовы выступить инициаторами этой важной задачи, способной определить стратегию развития экономики нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Преимущества региона для вхождения в проект высокие. Одна из главных – географическое положение с разнообразной флорой и разными климатическими зонами. И одну из точек в качестве территории измерений предлагает УГНТУ.

Свои наработки в этом направлении представит и Башкирский государственный аграрный университет. С помощью человека природа может сама себя начать спасать. И это речь о следующем шаге – создании карбоновых ферм.

Наша задача – выводить те сорта растений, которые способны накапливать вредные вещества и преобразовывать их в полезные элементы для почвы, кормов. Илдар Габитов, ректор БГАУ

Аграрный университет предлагает для карбоновых полигонов две территории в Уфимском районе. Там есть как леса, так и сельскохозяйственные угодья. Кстати, там, где ведется активная хозяйственная деятельность, тоже идет выброс парниковых газов.

Проект заинтересовал и промышленные компании. Они намерены поддержать его, чтобы улучшить экологию.

БСК также является источником эмиссии углекислого газа в атмосферу, поэтому мы поддерживаем идею создания карбоновых полигонов на территории Башкортостана. Все это позволит внести существенный вклад в восстановление экологической обстановки как промзон, так и населенных пунктов. Фёдор Афанасьев, заместитель генерального директора Башкирской содовой компании

Перспективной является мембранная технология. В Сколтехе накоплена огромная экспертиза в этом смысле. Например, при производстве соды на БСК улавливание углекислого газа из дымовых газов позволяет уменьшить потребление карбоната кальция, т.е. сберечь национально достояние – шиханы и исключить образование новых белых морей. Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий

Главное, что необходимо для проведения измерений, это работа по признанным в мире стандартам. На это требуются определенные затраты. Но в будущем, когда будет подсчитано выделение парниковых газов, это может стать еще одной точкой привлечения денег.

Ничего дополнительно мы поглощать не будем, но с точки зрения участия в углеродном балансе мы будем получать дополнительные деньги, если мы докажем, что у нас с экологией все в этом углеродном балансе соответствует. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан