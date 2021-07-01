Башкирия может принять участие в пилотном проекте по созданию карбоновых полигонов

За экологию и климат. Башкортостан намерен войти в число регионов-участников пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. Речь о территориях для измерения потоков баланса парниковых газов, влияющих на изменение климата в мире. В совокупности данные по всей стране позволят определить, каков их объем, и станут отправной точкой целой экоиндустрии. В республике к работе подключились вузы, которые уже имеют свои наработки.
Это данные автоматизированной станции контроля качества атмосферного воздуха. Угарный газ, оксид азота, сероводород, аммиак. Приборы способны выдать данные по почти двум десяткам примесей. Радиус действия – несколько десятков метров. Станция автоматизирована и работает 24 часа в сутки на территории Нефтяного университета.
А ведь эти самые газы влияют на изменение мирового климата. В конце прошлого года президент страны подписал указ «О сокращении выбросов парниковых газов». В нем говорится, что к 2030 году их сокращение должно дойти до 70 процентов относительно уровня 1990 года. А в начале этого года Минобрнауки страны заявило проект по созданию полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Пилотными стали 8 регионов. Большие шансы стать 9-м есть и у Башкортостана. Накануне об этом на совещании говорил глава республики Радий Хабиров.
Преимущества региона для вхождения в проект высокие. Одна из главных – географическое положение с разнообразной флорой и разными климатическими зонами. И одну из точек в качестве территории измерений предлагает УГНТУ.
Свои наработки в этом направлении представит и Башкирский государственный аграрный университет. С помощью человека природа может сама себя начать спасать. И это речь о следующем шаге – создании карбоновых ферм.
Аграрный университет предлагает для карбоновых полигонов две территории в Уфимском районе. Там есть как леса, так и сельскохозяйственные угодья. Кстати, там, где ведется активная хозяйственная деятельность, тоже идет выброс парниковых газов.
Проект заинтересовал и промышленные компании. Они намерены поддержать его, чтобы улучшить экологию.
Главное, что необходимо для проведения измерений, это работа по признанным в мире стандартам. На это требуются определенные затраты. Но в будущем, когда будет подсчитано выделение парниковых газов, это может стать еще одной точкой привлечения денег.
Радий Хабиров поручил подготовить и в кратчайшие сроки подписать соглашение между правительством республики и крупнейшими индустриальными предприятиями о совместной работе по созданию карбоновых полигонов. Все это может дать новый импульс развития региона, привлекая новых инвесторов, и в тоже время решать экологические вопросы.