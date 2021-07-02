В Уфе столкнулись иномарка и мотоцикл: есть пострадавший

Накануне в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобиль Mercedes - Benz и мотоцикл HONDA VFR800. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции башкирской столицы.

ДТП произошло напротив жилого дома №189А по улице Интернациональной. Виновником аварии оказался 47-летний водитель иномарки. Оказалось, при осуществлении поворота налево он не уступил дорогу движущемуся мотоциклу.

В результате ДТП пострадал 37-летний мотоциклист. С различными травмами его доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.