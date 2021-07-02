В Башкирии начальник отделения ГИБДД попался на взяточничестве

В Нефтекамске 38-летнего начальника отделения ГИБДД обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии начальник отделения ГИБДД попался на взяточничестве

Три года назад он помог получить водительское удостоверение мужчине без сдачи экзаменов. За свои "услуги" полицейский получил 30 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года обвиняемый, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным сотрудникам не направлять в суд материал об административном нарушении знакомого его родственника, в отношении которого был составлен административный протокол за управление автомобилем будучи лишенным водительских прав, и уничтожить данный протокол.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Преступления вскрылись в ходе проверки, которую провели сотрудники подразделения собственной безопасности и УФСБ.

Свою вину полицейский не признал. На время его отстранили от занимаемой должности. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

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