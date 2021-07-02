В Башкирии начальник отделения ГИБДД попался на взяточничестве

В Нефтекамске 38-летнего начальника отделения ГИБДД обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР Башкирии.
Три года назад он помог получить водительское удостоверение мужчине без сдачи экзаменов. За свои "услуги" полицейский получил 30 тысяч рублей.
Преступления вскрылись в ходе проверки, которую провели сотрудники подразделения собственной безопасности и УФСБ.
Свою вину полицейский не признал. На время его отстранили от занимаемой должности. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.