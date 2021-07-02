В Башкирии начальник отделения ГИБДД попался на взяточничестве

В сентябре 2019 года обвиняемый, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным сотрудникам не направлять в суд материал об административном нарушении знакомого его родственника, в отношении которого был составлен административный протокол за управление автомобилем будучи лишенным водительских прав, и уничтожить данный протокол.

пресс-служба СУ СКР по РБ