В Башкирии мужчина украл двух овец и пытался вывезти их в другой регион

Накануне в Мечетлинском районе Башкирии мужчина украл запчасти от трактора и двух овец. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Фото №1 - В Башкирии мужчина украл двух овец и пытался вывезти их в другой регион

Подозреваемого в краже задержал местный участковый. Им оказался 31-летний житель Свердловской области, который признался в содеянном. Оказалось, что 55-летняя хозяйка овец узнала о их пропаже от сотрудников полиции.

По предварительным данным, подозреваемый приехал в деревню Юнусово и загрузил детали от трактора, которые лежали на территории местного фермерского хозяйства. Далее мужчина обнаружил пасущихся овец. Двоих из отары он загрузил в фургон и намеревался уехать в соседний регион. Сейчас овцы возвращены законной владелице, которая поблагодарила полицейских за работу. Автомобиль подозреваемого и металл изъяты полицейскими Мечетлинского района.

пресс-служба МВД Башкирии

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.

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