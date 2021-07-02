В Башкирии мужчина украл двух овец и пытался вывезти их в другой регион

По предварительным данным, подозреваемый приехал в деревню Юнусово и загрузил детали от трактора, которые лежали на территории местного фермерского хозяйства. Далее мужчина обнаружил пасущихся овец. Двоих из отары он загрузил в фургон и намеревался уехать в соседний регион. Сейчас овцы возвращены законной владелице, которая поблагодарила полицейских за работу. Автомобиль подозреваемого и металл изъяты полицейскими Мечетлинского района.

пресс-служба МВД Башкирии