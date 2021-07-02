В Башкирии мужчина украл двух овец и пытался вывезти их в другой регион

Накануне в Мечетлинском районе Башкирии мужчина украл запчасти от трактора и двух овец. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Подозреваемого в краже задержал местный участковый. Им оказался 31-летний житель Свердловской области, который признался в содеянном. Оказалось, что 55-летняя хозяйка овец узнала о их пропаже от сотрудников полиции.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.