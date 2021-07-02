В Башкирии нашли тело без вести пропавшего 80-летнего пенсионера

Трагедией завершились поиски без вести пропавшего 80-летнего жителя башкирского Салавата. Ивана Прахова искали на протяжении четырех дней - пенсионер пропал 28 июня.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело без вести пропавшего 80-летнего пенсионера

Поисками Ивана Прахова занимались поисковики отряда "Лиза Алерт". Они распространили ориентировку в соцсетях.

Вчера вечером, 1 июля, поисковики сообщили плохие новости. К сожалению, Иван Прахов был найден мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить сотрудникам СУ СКР.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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