В Башкирии столкнулись «УАЗ» и «двенадцатая»: трое пострадали

Вчера, 1 июля, в Октябрьском произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобиль марки "УАЗ" и отечественная "двенадцатая". Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Кызыл Маяк. Виновником аварии оказался 51-летний водитель "УАЗа". По предварительным данным, при осуществлении поворота налево мужчина не уступил дорогу движущейся "двенадцатой".

В ДТП пострадал 64-летний водитель "двенадцатой", его 80-летняя пассажирка, а также 50-летний пассажир "УАЗа". По факту аварии сотрудники ГИБДД начали разбирательство.