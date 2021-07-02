В Уфимском районе завершается строительство новой школы

Ведутся отделочные работы уже по основному корпусу, где старшие классы, там у нас на сегодняшний день выполнены работы по устройству полов из плитки, шпаклевочные работы, работы по устройству вентиляции и электрики, они у нас выполнены тоже. Идем к финишу.

Ильшат Ахметшин, руководитель проекта ООО «Билд»