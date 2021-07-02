В Уфимском районе завершается строительство новой школы

Строительство школы в Миловке завершено на 80 процентов. Образовательное учреждение в Уфимском районе рассчитано более чем на 1000 мест. Ее строительство началось осенью 2019 года. Общая площадь превышает 18 тысяч квадратных метров.

 Школа строится по республиканской адресной инвестиционной программе.  Проект предусматривает все необходимое для организации учебы и досуга школьников. Помимо кабинетов, в школе будут два спортивных и актовых зала, столовая. На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские площадки, а также поле для мини-футбола. Сейчас ведутся работы по отделке и завозится оборудование.

Ведутся отделочные работы уже по основному корпусу, где старшие классы, там у нас на сегодняшний день выполнены работы по устройству полов из плитки, шпаклевочные работы, работы по устройству вентиляции и электрики, они у нас выполнены тоже. Идем к финишу.

  Ильшат Ахметшин, руководитель проекта ООО «Билд»  
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