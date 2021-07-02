В Уфе экстренные службы устраняют последствия урагана

Сегодня, 2 июля, ночью на Уфу обрушился настоящий ураган. В некоторых районах города прошёл сильнейший ливень, гроза и шквалистый ветер.

По предварительной информации, из-за непогоды произошло 19 случаев падения деревьев на автомобили и линии электропередач. В частности, были повреждены 11 машин, 8 участков ЛЭП и наружное освещение.

Спасатели обработали 23 обращения о течи кровли в домах в Калининском, Орджоникидзевском, Советском и Октябрьском районах. А по улице Розы Люксембург жилой дом и вовсе затопило. К утру, правда, вода ушла сама.

К счастью, пострадавших среди людей нет. Городские службы устраняют последствия стихии.