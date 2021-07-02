В Уфе победителю акции среди вакцинированных вручили сертификат на квартиру

Уфимка получила сертификат на квартиру по итогам акции «Здоровая Уфа». По словам победительницы, решение о вакцинации они с мужем приняли осознанно, но о выигрыше не могли и подумать. Тамара Рафикова получила жилье в Демском районе столицы, а именно в новом микрорайоне «Белые Росы». Сейчас там идет строительство нескольких жилых домов. Сдача и заселение дома запланированы на июнь 2022 года.

Сейчас заканчивается проектирование дорог. Я думаю, что и дороги будут основательно сделаны. Насколько я понимаю, приступили к проектированию школ на 1000 и более мест.

Филюс Ишбулатов, директор компании «Агидель-Инвестстрой»

Неожидаемо, потому что пришли прививаться сами по себе, для своего здоровья.  

Тамара Рафикова, победительница
Фото №1 - В Уфе победителю акции среди вакцинированных вручили сертификат на квартиру

Напомним, акция «Здоровая Уфа» проводилась с 14 мая по 20 июня. Для участия в ней нужно было сделать прививку в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с кодом и зарегистрировать его на сайте акции. 23 июня в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» состоялся розыгрыш квартиры и других призов. Организатором акции выступил Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» при поддержке Минздрава республики и мэрии Уфы.

Буквально на днях мы вручили десять телефонов, а сегодня квартиру. Все люди не ожидали, они пошли осознанно прививаться.

Ольга Панчихина, член Общественной палаты России, член Общественной палаты Республики Башкортостан
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