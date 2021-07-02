В Уфе победителю акции среди вакцинированных вручили сертификат на квартиру

Уфимка получила сертификат на квартиру по итогам акции «Здоровая Уфа». По словам победительницы, решение о вакцинации они с мужем приняли осознанно, но о выигрыше не могли и подумать. Тамара Рафикова получила жилье в Демском районе столицы, а именно в новом микрорайоне «Белые Росы». Сейчас там идет строительство нескольких жилых домов. Сдача и заселение дома запланированы на июнь 2022 года.