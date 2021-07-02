В центре Уфы автомобиль провалился в яму на дороге

В Уфе из-за сильнейшего ночного ливня произошёл провал грунта. Инцидент зафиксирован на пересечении улиц Цюрупы и Коммунистической.

На дороге образовалась яма глубиной около трёх метров и шириной около 2,5х4 метра. В огромную дыру провалился автомобиль такси. На место происшествия выехали спасатели Управления гражданской защиты города, скорая помощь, ГИБДД и другие службы.