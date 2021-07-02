В Башкирии стобалльники смогут получить 150 тысяч рублей

Радий Хабиров подписал новый указ, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото №1 - В Башкирии стобалльники смогут получить 150 тысяч рублей

Для учащихся, которые набрали 100 баллов по ЕГЭ, учреждена единовременная премия. Поступившим в вузы республики стобалльникам выплатят по 150 тысяч рублей.

Радий Хабиров говорил о необходимости привлечь одарённых выпускников в башкирские университеты. Денежная поддержка может стать отличной мотивацией для поступления в вузы именно Башкирии.

Напомним, в республике на 100 баллов сдали ЕГЭ 84 выпускника. А четверо из них получили максимальный балл сразу по двум предметам.

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