В Башкирии стобалльники смогут получить 150 тысяч рублей

Радий Хабиров подписал новый указ, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

Для учащихся, которые набрали 100 баллов по ЕГЭ, учреждена единовременная премия. Поступившим в вузы республики стобалльникам выплатят по 150 тысяч рублей.

Радий Хабиров говорил о необходимости привлечь одарённых выпускников в башкирские университеты. Денежная поддержка может стать отличной мотивацией для поступления в вузы именно Башкирии.