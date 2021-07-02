В Башкирии за сутки утонули три человека

Спасатели Башкирии рассказали, что за последние сутки на водоёмах утонули три человека.

Так, недалеко от села Урняк Чекмагушевского района на необорудованном для купания месте погиб 55-летний мужчина. Его тело извлекли спасатели, а сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Также недалеко от деревни Новый Куганак утонул 34-летний мужчина, обстоятельства его смерти также предстоит установить.