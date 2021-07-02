В Уфе завершилось юниорское первенство России по легкой атлетике

В Уфе сегодня завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. В столице республики соревновались более 800 спортсменов из 64 регионов страны. В заключительный день медали разыграли в метании копья, прыжках в высоту, эстафете и прыжках в длину.

Неудачная попытка Марии Качановой взять высоту 196. Олимпийская высота не покорилась лучшей прыгунье первенства в высоту. В Уфу одна из самых перспективных юниорок страны прибыла уже в статусе чемпионки страны среди взрослых спортсменов. В Чебоксарах две недели назад она сумела взять 194 см, а в Уфе побить свой рекорд не смогла.

Ближайшие старты – это Европа в Таллине. Там попробую показать высокий результат и прыгнуть 196. Мария Качанова, чемпионка России по легкой атлетике в дисциплине прыжки в высоту

В заключительный день первенства одна из интересных дисциплин – тройной прыжок. На трибунах среди зрителей оказалась олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. На родину именитая спортсменка прибыла не случайно. Здесь на первенстве России выступает ее дочь. Поэтому не упустила возможность впервые побывать на новом стадионе.

Если бы пять лет назад мне сказали, что чемпионат будут проводить, в Уфе я бы не поверила. Будучи из Стерлитамака, мы всегда мечтали о стадионе, манеже. И сегодня одна часть уже исполнилась, будем ждать манеж. Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике в дисциплине тройной прыжок

Чемпионат России по легкой атлетике среди юниоров был проведен в Уфе впервые. Легкоатлетическое ядро центра спортивной подготовки сумело принять практически все дисциплины данного вида спорта, за исключением марафона и спортивной ходьбы. Руководство всероссийской федерации высоко оценило уровень организации турнира.

Думаю, можно поставить оценку 5. Это первый, но точно не последний турнир в Уфе. Ирина Привалова, и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Уфа уже подала заявки на проведение в столице республики финальных соревнований ПФО. Также в следующем году на стадионе Центра спортивной подготовки Римы Баталовой может пройти финал спартакиады юношей по легкой атлетике.

Нюансы есть. Это первый турнир, опыта наберемся. Спасибо руководству республики за то, что в такое непростое время провели соревнования. Геннадий Алексеев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по легкой атлетике