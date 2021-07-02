В Уфе завершилось юниорское первенство России по легкой атлетике

В Уфе сегодня завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. В столице республики соревновались более 800 спортсменов из 64 регионов страны. В заключительный день медали разыграли в метании копья, прыжках в высоту, эстафете и прыжках в длину.
Неудачная попытка Марии Качановой взять высоту 196. Олимпийская высота не покорилась лучшей прыгунье первенства в высоту. В Уфу одна из самых перспективных юниорок страны прибыла уже в статусе чемпионки страны среди взрослых спортсменов. В Чебоксарах две недели назад она сумела взять 194 см, а в Уфе побить свой рекорд не смогла.
В заключительный день первенства одна из интересных дисциплин – тройной прыжок. На трибунах среди зрителей оказалась олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. На родину именитая спортсменка прибыла не случайно. Здесь на первенстве России выступает ее дочь. Поэтому не упустила возможность впервые побывать на новом стадионе.
Чемпионат России по легкой атлетике среди юниоров был проведен в Уфе впервые. Легкоатлетическое ядро центра спортивной подготовки сумело принять практически все дисциплины данного вида спорта, за исключением марафона и спортивной ходьбы. Руководство всероссийской федерации высоко оценило уровень организации турнира.
Уфа уже подала заявки на проведение в столице республики финальных соревнований ПФО. Также в следующем году на стадионе Центра спортивной подготовки Римы Баталовой может пройти финал спартакиады юношей по легкой атлетике.
Первенство России по легкой атлетике среди юниоров в очередной раз показало, что Уфа может проводить статусные соревнования на высоком уровне. Этот турнир стал отправной точкой к новым достижениям и серьезным чемпионатам.