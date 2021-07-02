В Башкирии 8-летний мальчик умер в холодильнике

Как сообщает ИА «Башинформ», ребята играла в прятки во дворе частного дома. На улице стояла 30-градусная жара. 8-летний мальчик решил спрятаться в старом советском холодильнике. Он забрался внутрь, закрыл за собой дверь, но после открыть её изнутри не смог.