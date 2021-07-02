Президент России подписал указ о выплатах семьям с детьми

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, в которых проживают дети от 6 до 18 лет. На каждого ребёнка будет выплачено по 10 тысяч рублей в период с августа по декабрь 2021 года.
Для этого необходимо оформить документы и обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд России, органы соцзащиты или оформить заявление на портале госуслуг. Заявления принимаются с 15 июля. Последний срок подачи документов – 1 ноября 2021.
Выплаты предназначены также россиянам — инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).