В Уфе состоялась премьера фильма «Исянмесез»

В кинотеатре «Родина» состоялся премьерный показ фильма «Исянмесез». В кинокартине участвовали актеры шести национальных театров Татарстана и Башкортостана. Основные съемки прошли в Заинском и Сармановском районах, а также в Казани и Набережных челнах. Постановка затрагивает вопросы национальной идентичности, о поиске себя.
Народная артистка Башкортостана Расима Гайфуллина сыграла супругу главного героя Фариду, а в эпизоде фильма снялся актер Молодежного театра имени Мустая Карима, заслуженный артист Башкортостана Рамзиль Сальманов.