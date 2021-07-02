В Уфе состоялась премьера фильма «Исянмесез»

В кинотеатре «Родина» состоялся премьерный показ фильма «Исянмесез». В кинокартине участвовали актеры шести национальных театров Татарстана и Башкортостана. Основные съемки прошли в Заинском и Сармановском районах, а также в Казани и Набережных челнах.  Постановка затрагивает вопросы национальной идентичности, о поиске себя.

Вокруг нас всегда бурлят проблемы, мы стараемся их решить. Вот как бывает, когда происходит беда, как мы себя позиционируем, как мы будем поступать. Об этом фильм.  

Ильдар Ягафаров, председатель Союза кинематографистов Республики Татарстан, режиссёр фильма «Исянмесез»

Народная артистка Башкортостана Расима Гайфуллина сыграла супругу главного героя Фариду, а в эпизоде фильма снялся актер Молодежного театра имени Мустая Карима, заслуженный артист Башкортостана Рамзиль Сальманов.

В Татарии очень много фильмов, одни и те же лица. Я, говорит, хочу новые. Ну вот из-за того, что не очень-то удобно было, получилось, что только два артиста из Башкирии играют роли.

Расима Гайфуллина, народная артистка Республики Башкортостан  
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