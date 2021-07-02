В Уфе состоялась премьера фильма «Исянмесез»

В Татарии очень много фильмов, одни и те же лица. Я, говорит, хочу новые. Ну вот из-за того, что не очень-то удобно было, получилось, что только два артиста из Башкирии играют роли.

Расима Гайфуллина, народная артистка Республики Башкортостан