Посол Всемирной фольклориады Надежда Бабкина прилетела в Уфу

В Уфу прибыла посол VI Всемирной фольклориады CIOFF®️ Надежда Бабкина. В аэропорту Башкирии артистку встретила министр культуры республики Амина Шафикова.

Фото №1 - Посол Всемирной фольклориады Надежда Бабкина прилетела в Уфу

Уже завтра, 3 июля, Надежда Бабкина выступит со своим ансамблем «Русская песня» в ледовом дворце «Уфа-Арена» на открытии Всемирной Фольклориады. На церемонии будет представлена программа «Земля. Душа. Фольклор». Торжественное открытие начнётся в 17:00.

Кроме того, хэдлайнерами фестиваля в этот день станут Кубанский казачий хор, Академический театр танца «Гжель», Аскар Абдразаков, Тина Кузнецова и ансамбли Республики Башкортостан.

Доброе утро, Башкортостан, доброе утро, Уфа! Я с радостью прилетела, потому что уже не первый год колотимся, в течение двух лет подготовка шла. У меня сумасшедшие ожидания. Впечатления — это очень важно. Всё, что происходит с нашим миром — это нам сверху подсказка, что-то мы должны делать — измениться сами, изменить отношение друг к другу. Это можно сделать только через культуру, традиции, гены. Я бы назвала Фольклориаду экологией планеты. Любая национальная традиция и культура очищает умы, душу, утверждает самосознание. Кто мы есть на этой земле, что мы представляем собой и как можно жить в мире. Это и есть многообразие и яркость красок, талантов, культур. Какое счастье, что это проходит в Башкортостане!

Надежда Бабкина 

4 июля Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» выступят на концерте «Сердце Фольклориады» в Уфимском амфитеатре конгресс-холла «Торатау». Начало концерта в 19.00.

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