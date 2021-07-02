Посол Всемирной фольклориады Надежда Бабкина прилетела в Уфу

Доброе утро, Башкортостан, доброе утро, Уфа! Я с радостью прилетела, потому что уже не первый год колотимся, в течение двух лет подготовка шла. У меня сумасшедшие ожидания. Впечатления — это очень важно. Всё, что происходит с нашим миром — это нам сверху подсказка, что-то мы должны делать — измениться сами, изменить отношение друг к другу. Это можно сделать только через культуру, традиции, гены. Я бы назвала Фольклориаду экологией планеты. Любая национальная традиция и культура очищает умы, душу, утверждает самосознание. Кто мы есть на этой земле, что мы представляем собой и как можно жить в мире. Это и есть многообразие и яркость красок, талантов, культур. Какое счастье, что это проходит в Башкортостане!

Надежда Бабкина