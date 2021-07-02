Посол Всемирной фольклориады Надежда Бабкина прилетела в Уфу

В Уфу прибыла посол VI Всемирной фольклориады CIOFF®️ Надежда Бабкина. В аэропорту Башкирии артистку встретила министр культуры республики Амина Шафикова.
Уже завтра, 3 июля, Надежда Бабкина выступит со своим ансамблем «Русская песня» в ледовом дворце «Уфа-Арена» на открытии Всемирной Фольклориады. На церемонии будет представлена программа «Земля. Душа. Фольклор». Торжественное открытие начнётся в 17:00.
Кроме того, хэдлайнерами фестиваля в этот день станут Кубанский казачий хор, Академический театр танца «Гжель», Аскар Абдразаков, Тина Кузнецова и ансамбли Республики Башкортостан.
4 июля Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» выступят на концерте «Сердце Фольклориады» в Уфимском амфитеатре конгресс-холла «Торатау». Начало концерта в 19.00.