В Уфе украли 3 млн рублей из элитной иномарки

Полицейским Уфы пришлось расследовать необычное ограбление. В правоохранительные органы обратился 40-летний бизнесмен, который заявил, что из бардачка его новой «BMW» украли 3 млн рублей.

Изучив улики и видео с камеры наблюдения полицейские поняли, что злоумышленник совершенно точно знал, где и как лежат деньги. Вскоре по горячим следам был установлен сам грабитель, который рассказал необычные подробности произошедшего.

Оказалось, что 40-летний предприниматель сам попросил парня выкрасть деньги. Бизнесмен должен был погасить задолженность в размере 3 млн рублей. Но с деньгами расставаться ему не хотелось, тогда он попросил знакомого инсценировать ограбление. Для этого предприниматель даже купил банкноты банка приколов. По плану, сам предприниматель должен был сидеть в кафе с друзьями, которым и должен деньги, именно они должны были заметить пропажу купюр из бардачка.

Парень согласился на «фейковое» ограбление с условием, что заявление в полицию предприниматель не напишет. Но бизнесмен слово не сдержал, поэтому на допросе «грабитель» рассказал всю правду.

Теперь заявление о краже переквалифицировано в заведомо ложный донос, а потерпевший стал подозреваемым.