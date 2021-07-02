В Уфе собака провалилась в проём цоколя

Спасатели Уфы пришли на помощь застрявшему псу. Животное провалилось в проём цокольного этажа дома по улице Ленина.
Оказалось, что собака провела в заточении среди мусора долгое время. Она скулила и выла, пытаясь позвать на помощь, но никто из прохожих не обратил внимание на животное. К счастью, уфимцы всё же заметили застрявшего пса.
Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей, которые с лёгкостью вызволили пса. После спасения собака убежала от людей, но вскоре вернулась, будто пытаясь поблагодарить за спасение. Неравнодушные уфимцы покормили бедолагу.
Фото: МЧС по РБ.