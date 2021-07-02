В Башкирии из-за коронавируса скончались ещё пять человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России. Актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.

В Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 155 человек. Общее количество зараженных достигло 41 665. При этом с выздоровлением выписали только 73 человека (за всё время пандемии – 39 024). Скончались за сутки ещё пять носителей коронавируса (604).