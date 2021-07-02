Радий Хабиров запустил флэшмоб национальных костюмов

Завтра, 3 июля, в Башкирии пройдёт торжественное открытие VI Всемирной Фольклориады CIOFF®️. В республику прибывают гости из 34 стран-участниц. Крупное мероприятие продлится до 10 июля.
В честь этого Радий Хабиров, глава Башкирии, запустил флэшмоб национальных костюмов. По словам главы республики, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом вызывает у многих опасения, Фольклориада пройдёт по всем санитарно-эпидемиологическим нормам. В непростой период мероприятие поможет избавиться от уныния и снова поверить во что-то светлое и доброе.
Фото: Радий Хабиров.