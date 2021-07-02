Радий Хабиров запустил флэшмоб национальных костюмов

Завтра, 3 июля, в Башкирии пройдёт торжественное открытие VI Всемирной Фольклориады CIOFF®️. В республику прибывают гости из 34 стран-участниц. Крупное мероприятие продлится до 10 июля.

Фото №1 - Радий Хабиров запустил флэшмоб национальных костюмов

В честь этого Радий Хабиров, глава Башкирии, запустил флэшмоб национальных костюмов. По словам главы республики, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом вызывает у многих опасения, Фольклориада пройдёт по всем санитарно-эпидемиологическим нормам. В непростой период мероприятие поможет избавиться от уныния и снова поверить во что-то светлое и доброе.

В непростой период оно поможет нам избавиться от уныния и покажет, что все люди планеты, независимо от того, из какого они государства, хотят жить в мире, дружбе и согласии. Этой фотографией я открываю флешмоб всех национальных костюмов. Ведь национальный костюм – это важнейший мостик к нашим предкам и к нашей истории. Размещайте в социальных сетях рисунки, фото и видео ваших национальных костюмов. И давайте гордиться нашей историей и тем, что несмотря на то, что мы очень разные, мы вместе. Не забудьте хештеги. Всем добра!

Радий Хабиров 

Фото: Радий Хабиров. 

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