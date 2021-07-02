Радий Хабиров запустил флэшмоб национальных костюмов

В непростой период оно поможет нам избавиться от уныния и покажет, что все люди планеты, независимо от того, из какого они государства, хотят жить в мире, дружбе и согласии. Этой фотографией я открываю флешмоб всех национальных костюмов. Ведь национальный костюм – это важнейший мостик к нашим предкам и к нашей истории. Размещайте в социальных сетях рисунки, фото и видео ваших национальных костюмов. И давайте гордиться нашей историей и тем, что несмотря на то, что мы очень разные, мы вместе. Не забудьте хештеги. Всем добра!

Радий Хабиров