Стал известен прогноз погоды в Башкирии на выходные

Предстоящие выходные в республике будут жаркими.  Лишь местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Сохранится чрезвычайная пожароопасность, ожидается шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Между тем с началом новой недели жара начнет сдавать свои позиции.  С понедельника столбики термометров опустятся до +19 °C…+24°C днем. Ночи будут по-прежнему теплыми. Средняя температура  по региону составит +13°C.

Напомним, на неделе в Башкирии свирепствовала аномальная жара. Местами столбик термометра поднимался до +38°C.

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