Стал известен прогноз погоды в Башкирии на выходные

Предстоящие выходные в республике будут жаркими. Лишь местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Сохранится чрезвычайная пожароопасность, ожидается шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Между тем с началом новой недели жара начнет сдавать свои позиции. С понедельника столбики термометров опустятся до +19 °C…+24°C днем. Ночи будут по-прежнему теплыми. Средняя температура по региону составит +13°C.