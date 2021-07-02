В Уфе сотрудники МЧС провели мастер-класс по спасению утопающих

Сотрудники МЧС провели для журналистов мастер-класс по спасению утопающих. И наглядно продемонстрировали весь алгоритм  действий. Так, при транспортировке человека на берег нужно помнить, что голова утопленника должна быть над водой.

По словам спасателей, даже если человек уже не дышит, в течение 10 минут его еще можно спасти. Уже на суше первым делом нужно положить человека на живот и при помощи пальцев  очистить роторую полость от ила и посторонних предметов.

Только за два последних месяца в водоемах республики утонули 22 человека, шесть из которых – дети. Все случаи зафиксированы в необорудованных для купания местах.

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