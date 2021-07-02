19 лет со дня авиакатастрофы: в Уфе почтили память погибших в трагедии над Боденским озером

Сегодня на Южном кладбище Уфы почтили память погибших в трагедии над Боденским озером. Ровно 19 лет назад 2 июля 2002 года в небе над Германией столкнулись пассажирский авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» и грузовой боинг.

Члены экипажа и пассажиры погибли мгновенно в небе. Ошибка диспетчеров стоила жизни 71 человека. Из них 52 – это дети. Они летели на отдых в Испанию. В немецком городе Юберлинген открыт мемориал «Жемчужная нить». На Южном кладбище в Уфе отдельное место захоронения жертв авиакатастрофы. Каждый год здесь собираются родственники погибших.

У Владимира Савчука в том самолете была  вся семья: жена и двое детей – сын и дочка.  Шокирующую новость он услышал по радио, когда ехал в машине.

Это уже святое – дни рождения. У него было в мае день рождения, 1989 году. Было бы 32. Тяжело, конечно. Вроде мужчина, а слезы текут.

Владимир Савчук, отец погибших детей

Судьбой этого экипажа управлял диспетчер, команды которого выполняли наши ребята. На первый момент это было что-то такое... Скажем, экипаж были наши друзья, товарищи. И вдруг их не стало в один момент.

Олег Андрияшин, заместитель председателя Ветеранов авиации Башкортостана
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