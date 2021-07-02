19 лет со дня авиакатастрофы: в Уфе почтили память погибших в трагедии над Боденским озером

Судьбой этого экипажа управлял диспетчер, команды которого выполняли наши ребята. На первый момент это было что-то такое... Скажем, экипаж были наши друзья, товарищи. И вдруг их не стало в один момент.

Олег Андрияшин, заместитель председателя Ветеранов авиации Башкортостана