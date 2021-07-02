Ильдар Мавлетбердин о выплатах для стобалльников: «Это позволяет привлекать в наши вузы лучших»

Для наших вузов, системы высшего образования это имеет огромное значение. Это позволяет привлекать в наши вузы лучших ребят с наилучшими результатами по ЕГЭ. Мы все знаем, что одним из основных критериев эффективности деятельности вузов является средний балл ЕГЭ. Такие ребята будут его повышать.

Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан