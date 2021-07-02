Ильдар Мавлетбердин о выплатах для стобалльников: «Это позволяет привлекать в наши вузы лучших»

В Башкирии стобалльники, поступившие в вузы республики, получат по 150 тысяч рублей. Глава региона Радий Хабиров подписал соответствующий указ. Премию получат стобалльники – студенты высших учебных заведений региона, являющихся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
Сумма выплаты не зависит от числа работ одиннадцатиклассника, оцененных на высшую оценку. На данный момент в Башкирии 84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Четверо получили максимально высокий балл сразу на двух экзаменах. Напомним, с прошлого года в республике выплачиваются премии учителям, подготовившим стобалльников. Ее размер останется прежним – 50 тысяч рублей.