Ильдар Мавлетбердин о выплатах для стобалльников: «Это позволяет привлекать в наши вузы лучших»

В Башкирии стобалльники, поступившие в вузы республики, получат по 150 тысяч рублей. Глава региона Радий Хабиров подписал соответствующий указ. Премию получат стобалльники – студенты высших учебных заведений региона, являющихся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Сумма выплаты не зависит от числа работ одиннадцатиклассника, оцененных на высшую оценку.  На данный момент в Башкирии 84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Четверо получили максимально высокий балл сразу на двух экзаменах. Напомним, с прошлого года в республике выплачиваются премии учителям, подготовившим стобалльников. Ее размер останется прежним – 50 тысяч рублей.

Для наших вузов, системы высшего образования это имеет огромное значение. Это позволяет привлекать в наши вузы лучших ребят с наилучшими результатами по ЕГЭ. Мы все знаем, что одним из основных критериев эффективности деятельности вузов является средний балл ЕГЭ. Такие ребята будут его повышать. 

Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан
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