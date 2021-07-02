В Башкирии стало известно состояние пострадавшего в аварии с BMW подростка

10 мая в Салавате 19-летний парень на BMW сбил 17-летнего подростка. Родственники пострадавшего рассказали, как чувствует себя мальчик.
Напомним, инцидент произошёл после праздничных мероприятий в честь 9 мая. 17-летний горожанин поздно вечером возвращался домой. Когда мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора выехала BMW, которая принадлежит 19-летнему сыну местного депутата.
Пострадавший получил тяжёлые травмы, был срочно доставлен в больницу, где впал в кому, из которой вышел только 3 июня. Как сообщает издание «Салават онлайн», сейчас подросток проходит реабилитацию в Уфе. Он начал лучше разговаривать, есть, но садится он всё ещё с трудом. У подростка до сих пор парализована права часть тела и держится высокая температура.
Виновника аварии, к слову, ограничили в некоторых действия. Так, ему запретили управлять транспортным средством и выходить из дома с 18:00 до 07:00. Расследование дела продолжается под личным контролем главы СК РФ Бастрыкина.