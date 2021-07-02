В Башкирии стало известно состояние пострадавшего в аварии с BMW подростка

Пострадавший получил тяжёлые травмы, был срочно доставлен в больницу, где впал в кому, из которой вышел только 3 июня. Как сообщает издание «Салават онлайн», сейчас подросток проходит реабилитацию в Уфе. Он начал лучше разговаривать, есть, но садится он всё ещё с трудом. У подростка до сих пор парализована права часть тела и держится высокая температура.