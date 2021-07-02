Жуткое ДТП в Башкирии: погибли шесть человек

Сегодня, 2 июля, в Башкирии произошла страшная авария. По предварительной информации от ГИБДД РБ, в ДТП погибли шесть человек.

Около пяти часов вечера в полицию Башкирии поступило сообщение о массовой аварии в Кушнаренковском районе. На 1284 км автодороги М-7 у грузовика «Скания» выбросило переднее левое колесо. Оно попало на встречную «Ладу Ларгус». Легковой автомобиль отбросило на встречную «Ниву». Из-за серьёзного столкновения «Ларгус» охватило огнём – водитель и пять пассажиров машины скончались на месте ДТП.