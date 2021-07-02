Радий Хабиров поручил оказать помощь пострадавшим в страшном ДТП с 6 погибшими

Шесть человек погибли в массовом ДТП в Кушнаренковском районе. Трагедия произошла на 1284-м километре трассы М7 «Волга». Столкнулись два грузовика «Скания» и «Мерседес», а также «Нива» и «Лада Ларгус». Последний автомобиль перевернулся и загорелся.
В результате страшного ДТП 6 пассажиров легковушки погибли, выжить удалось лишь водителю. Все они направлялись из Уфы в Дюртюлинский район. Две пассажирки из «Нивы» оказались жителями Кировской области, они и мужчина, который был за рулем, с травмами были госпитализированы.
Между тем дорожные службы отмечают, что полотно на этом участке соответствует всем нормам, установлены дорожные знаки. Глава республики Радий Хабиров поручил в кратчайшие сроки определить все обстоятельства произошедшего, оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим и родственникам погибших.