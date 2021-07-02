Радий Хабиров поручил оказать помощь пострадавшим в страшном ДТП с 6 погибшими

Шесть человек погибли в массовом ДТП в Кушнаренковском районе. Трагедия произошла на 1284-м километре трассы М7 «Волга». Столкнулись два грузовика «Скания» и «Мерседес», а также «Нива» и «Лада Ларгус». Последний автомобиль перевернулся и загорелся.

В результате страшного ДТП 6 пассажиров легковушки погибли, выжить удалось лишь водителю. Все они направлялись из Уфы в Дюртюлинский район. Две пассажирки из «Нивы» оказались жителями Кировской области, они и мужчина, который был за рулем, с травмами были госпитализированы.

В настоящее время на место происшествия выехали врио начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ, а также передвижная криминалистическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Максим Родионов, руководитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан