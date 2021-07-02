Марат Газизов: «Фольклориада является уникальным культурным событием международного масштаба»

Столица Башкирии готовится к открытию VI Всемирной Фольклориады. В Уфу уже прибыли артисты и гости, в числе которых международные - из Парагвая, Перу, Панамы, Мексики, Боливии и Индии.

Фольклориада проводится раз в 4 года. Всего ожидается 37 стран-участниц, более 3 млн зрителей и 500 представителей со всего мира.

Впервые в этом году мероприятие пройдет в России. 4 июля по главной улице Уфы пройдет масштабный парад участников фестиваля, который завершится самым большим хороводом с участием представителей более 200 национальностей. Этот хоровод планируется занести в Книгу рекордов мира по числу национальностей.

Подробности рассказал заместитель руководителя Агентства печати и СМИ республики Башкортостан Марат Газизов.

Она [Фольклориада - прим.ред.] является уникальным культурным событием международного масштаба, так как ее называют культурной олимпиадой. Насколько я знаю, ожидаемое количество участников должно превысить количество участников в предыдущем проекте, который проходил 4 года назад. Соответственно, Фольклориада проходит в регионе, в котором проживает более 160 национальностей. Марат Газизов, замруководителя Агентства печати и СМИ РБ

Марат Газизов подчеркнул, что Фольклориада проводится в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. На протяжении нескольких лет проводилась большая организационная работа. Мероприятие должно было пройти в прошлом году, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране ее перенесли на один год.