В Башкирском Зауралье из-за засухи пострадала большая часть урожая

В районах Зауралья из-за засухи пострадала большая часть урожая, несмотря на то, что жара на юге республике в этот период – вполне обычное явление. В нынешнем году температуры бьют все рекорды. В Зилаирском районе на полях большая часть посевов, скорее всего, сгорит на солнце. Как следствие, уже сейчас начались проблемы с заготовкой кормов.

Глядя на умирающие всходы льна, фермер Буляк Аптиков уже и не надеется на урожай в этом году. Целых два месяца в этих краях не было дождей. От зноя земля высохла и покрылась трещинами. Растениям попросту неоткуда брать влагу, чтобы расти. В хозяйстве у фермера порядка 300 голов скота. И теперь встает вопрос, чем их кормить.

По сложившейся традиции поля вдоль дорог называют политическими. Они, как лицо фермера, показывают, каким урожаем он может похвастаться. Однако в этом году на сотнях гектаров – ничего. Лен, например, так и не успел взойти, потому что высох под палящим солнцем.

В это время у крестьян в самом разгаре заготовка сена. Правда, у жителей села нет возможности выйти даже на первый укос. Трава слишком низкая. Фаниль Егоров – житель деревни Ямансаз – сегодня в роли пастуха, присматривающего за деревенским стадом. У мужчины и самого в хозяйстве 5 голов. Очевидно, в этом году корм придется покупать.

Отчасти спасти ситуацию помогла бы мелиорация. В районе есть специальные установки ещё с советских времён, по которым вода как из огромного шланга забирается из окрестного водоема и орошает землю. Правда, системой никто не пользуется, потому что слишком дорого.