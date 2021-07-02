В Башкирии учитель рассказала о семье мальчика, умершего в холодильнике

Заботливая мама, постоянно за детьми бегала, все время в школу приходила, узнала о проблемах, что получается, что не получается. Горе для родителей, горе для нас. Весь день и всю ночь мы его искали. Жаль ребенка, жаль родителей.

Аниса Хальфатуллина, учитель Кармановской средней школы