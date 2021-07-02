В Башкирии учитель рассказала о семье мальчика, умершего в холодильнике

Тело восьмилетнего ребенка обнаружили в холодильнике. Трагедия произошла в Янаульском районе.  По предварительным данным, мальчик  играл в прятки вместе с сестрами и решил забраться внутрь  старого холодильника, который стоял  во дворе.

Выйти из холодильника ребенок уже не смог. Мальчик провел в железном устройстве на жаре свыше 7 часов. Ребёнка искали практически всем селом. Прочесали лес, водохранилище и железные дороги. Нашли его только сегодня ночью.

Фото №1 - В Башкирии учитель рассказала о семье мальчика, умершего в холодильнике

Заботливая мама, постоянно за детьми бегала, все время в школу приходила, узнала о проблемах, что получается, что не получается. Горе для родителей, горе для нас. Весь день и всю ночь мы его искали. Жаль ребенка, жаль родителей.

Аниса Хальфатуллина, учитель Кармановской средней школы

В этом году Искандер закончил первый класс. Похоронили его сегодня утром. Родители до сих пор не могут поверить в случившееся. Следственные органы сейчас выясняют все подробности произошедшего.

Фото №2 - В Башкирии учитель рассказала о семье мальчика, умершего в холодильнике

Поскольку указанный холодильник оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только с наружной стороны, ребенок не смог выбраться и задохнулся. Его тело обнаружили родители около 01:20 часов 2 июля. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается семья погибшего, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного Управления СК РФ по Республике Башкортостан
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