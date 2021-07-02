В Башкирии учитель рассказала о семье мальчика, умершего в холодильнике
Тело восьмилетнего
ребенка обнаружили в холодильнике. Трагедия произошла в Янаульском районе. По предварительным данным, мальчик играл в прятки вместе с сестрами и решил
забраться внутрь старого холодильника,
который стоял во дворе.
Выйти из холодильника
ребенок уже не смог. Мальчик провел в железном устройстве на жаре свыше 7 часов.
Ребёнка искали практически всем селом. Прочесали лес, водохранилище и железные
дороги. Нашли его только сегодня ночью.
Заботливая
мама, постоянно за детьми бегала, все время в школу приходила, узнала о
проблемах, что получается, что не получается. Горе для родителей, горе для нас.
Весь день и всю ночь мы его искали. Жаль ребенка, жаль родителей.
Аниса Хальфатуллина, учитель Кармановской средней школы
В этом году Искандер
закончил первый класс. Похоронили его сегодня утром. Родители до сих пор не
могут поверить в случившееся. Следственные органы сейчас выясняют все
подробности произошедшего.
Поскольку указанный
холодильник оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только
с наружной стороны, ребенок не смог выбраться и задохнулся. Его тело обнаружили
родители около 01:20 часов 2 июля. В настоящее время следователями совместно с
сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена
судебно-медицинская экспертиза, опрашивается семья погибшего, исследуются
жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и
условия, способствовавшие произошедшему.
Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного Управления СК РФ по Республике Башкортостан