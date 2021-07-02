«Их не стало в один момент»: в Уфе почтили память погибших над Боденским озером

Сегодня на Южном кладбище почтили память погибших над Боденским озером. Ровно 19 лет назад, 2 июля 2002 года, в небе над Германией столкнулись пассажирский авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» и грузовой «Боинг». Ошибка диспетчера стоила жизни 71 человека. Из них 52 – это дети. Они летели на отдых в Испанию. В Уфе на Южном кладбище – отдельное место захоронения жертв авиакатастрофы. Каждый год здесь собираются родственники погибших.

Тогда еще казалось, что всё это неправда. Разве можно разом потерять всех, кто был твоей жизнью? Савчук здесь – единственная фамилия, которая указана сразу на трёх плитах. В авиакатастрофе Владимир потерял жену, сына и дочь.

Около тридцати уже было бы всем детям, погибшим в июле 2002-го. И каждый год на протяжении уже 19 лет родители приходят поздравлять их с днём рождения на Южное кладбище.

Это уже святое – дни рождения. У него было в мае день рождения, 1989 году. Было бы 32. Тяжело, конечно. Вроде мужчина, а слезы текут. Владимир Савчук

На могилах – детские игрушки, в которые многие так и не успели наиграться. По некоторым вещам сразу понятны увлечения. Вот близкие принесли стикер фан-клуба «Салавата Юлаева». Но главной победы команды в 2011-м он так и не увидел. Десятки надежд и желаний похоронены вместе с ними.

Он все время мечтал о чем-нибудь. Мы с семьей в те времена никуда не ездили, тем более за границу, и когда подвернулась такая возможность, он был так счастлив полететь. Дамира Асылгужина

52 ребенка летели на долгожданный отдых в Барселону. В самолете находились ещё 8 взрослых – это родители и сопровождающие и 9 членов экипажа. Из-за ошибки диспетчера Петера Нильсена в небе над Германией пассажирский авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» столкнулся с грузовым «Боингом». Все, кто был на борту, мгновенно погибли в небе.

Судьбой этого экипажа управлял диспетчер, команды которого выполняли наши ребята. На первый момент это было что-то такое... Скажем, экипаж были наши друзья, товарищи. И вдруг их не стало в один момент. Олег Андрияшин, заместитель председателя Ветеранов авиации Башкортостана

Они уже поседели и вышли на пенсию, а их коллеги так и остались молодыми, в служебной форме. Командир экипажа, второй пилот, бортинженер, штурман, проверяющий и четверо бортпроводников. После трагедии у многих дети остались сиротами.

Их лица от слёз сегодня не высыхают, в отличие от цветов и травы на могилах. Из-за жары растения местами пожухли. А под тяжестью лет гранитные плиты начали проседать. Родные хотят поскорее исправить. К кому-то сегодня впервые на годовщину трагедии на могилу не пришла мама. Встретились.