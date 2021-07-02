«Их не стало в один момент»: в Уфе почтили память погибших над Боденским озером

Сегодня на Южном кладбище почтили память погибших над Боденским озером. Ровно 19 лет назад, 2 июля 2002 года, в небе над Германией столкнулись пассажирский авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» и грузовой «Боинг». Ошибка диспетчера стоила жизни 71 человека. Из них 52 – это дети. Они летели на отдых в Испанию. В Уфе на Южном кладбище – отдельное место захоронения жертв авиакатастрофы. Каждый год здесь собираются родственники погибших.
Тогда еще казалось, что всё это неправда. Разве можно разом потерять всех, кто был твоей жизнью? Савчук здесь – единственная фамилия, которая указана сразу на трёх плитах. В авиакатастрофе Владимир потерял жену, сына и дочь.
Около тридцати уже было бы всем детям, погибшим в июле 2002-го. И каждый год на протяжении уже 19 лет родители приходят поздравлять их с днём рождения на Южное кладбище.
На могилах – детские игрушки, в которые многие так и не успели наиграться. По некоторым вещам сразу понятны увлечения. Вот близкие принесли стикер фан-клуба «Салавата Юлаева». Но главной победы команды в 2011-м он так и не увидел. Десятки надежд и желаний похоронены вместе с ними.
52 ребенка летели на долгожданный отдых в Барселону. В самолете находились ещё 8 взрослых – это родители и сопровождающие и 9 членов экипажа. Из-за ошибки диспетчера Петера Нильсена в небе над Германией пассажирский авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» столкнулся с грузовым «Боингом». Все, кто был на борту, мгновенно погибли в небе.
Они уже поседели и вышли на пенсию, а их коллеги так и остались молодыми, в служебной форме. Командир экипажа, второй пилот, бортинженер, штурман, проверяющий и четверо бортпроводников. После трагедии у многих дети остались сиротами.
Их лица от слёз сегодня не высыхают, в отличие от цветов и травы на могилах. Из-за жары растения местами пожухли. А под тяжестью лет гранитные плиты начали проседать. Родные хотят поскорее исправить. К кому-то сегодня впервые на годовщину трагедии на могилу не пришла мама. Встретились.
Если обойти плиты, то можно на каждой увидеть фразу или стихотворения. Их выбирали родные. На одной из могил указано авторство: Даша Козлова. Через три месяца после написания этих строчек она, как и остальные пассажиры рейса, поднялась в небо, да так там и осталась.