В Башкирии разработали чат-бот для информирования о детских пособиях

Узнать информацию о пособиях на детей в возрасте от 3 до 7 лет поможет специальный чат-бот, который разработан Центром управления республикой и Министерством семьи, труда и социальной защиты населения. Ресурс позволит жителям узнать об условиях получения выплат, расскажет о размере выплат и проинформирует о том, может ли семья рассчитывать на соцподдержку.

У уфимки Алии Гайнетдиновой двое детей, которым 3 и 7 лет. Семья малоимущая и смогла воспользоваться государственной поддержкой. С помощью портала Госуслуг женщина заполнила анкету, отправила заявление, и выплату увеличили на 25%. Деньги мама направит на образование дочек.

Увеличение суммы очень сказалось на бюджете. Тем более во время пандемии. На лекарства потратили, когда болели. Потом на репетиторов потратили. Это очень хорошее пособие для малоимущих и малообеспеченных людей. Алия Гайнетдинова

Новые правила предоставления пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет начали действовать с 1 апреля этого года. Введен критерий нуждаемости: на выплату могут рассчитывать те семьи, где каждый её трудоспособный член имеет трудовой доход либо стипендию или пенсию.

Для удобства в Башкортостане создан специальный ресурс, можно получить подробную информацию. Он создан Центром управления республикой и Минсемьи и труда. Новый чат-бот на платформе мессенджера «Телеграм» позволит сэкономить время при поиске информации. Также доступны и другие инструменты.

В настоящее время граждане могут обратиться через единый портал государственных и муниципальных услуг, подать заявление, и на основании этого заявления им будет назначена выплата. Все остальные для назначения данной выплаты документы у нас есть возможность запросить по системе межведомственного электронного взаимодействия. Юлия Акимова, заместитель начальника отдела организации назначения и предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми