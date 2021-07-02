В Башкирии разработали чат-бот для информирования о детских пособиях

Узнать информацию о пособиях на детей в возрасте от 3 до 7 лет поможет специальный чат-бот, который разработан Центром управления республикой и Министерством семьи, труда и социальной защиты населения. Ресурс позволит жителям узнать об условиях получения выплат, расскажет о размере выплат и проинформирует о том, может ли семья рассчитывать на соцподдержку.
У уфимки Алии Гайнетдиновой двое детей, которым 3 и 7 лет. Семья малоимущая и смогла воспользоваться государственной поддержкой. С помощью портала Госуслуг женщина заполнила анкету, отправила заявление, и выплату увеличили на 25%. Деньги мама направит на образование дочек.
Новые правила предоставления пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет начали действовать с 1 апреля этого года. Введен критерий нуждаемости: на выплату могут рассчитывать те семьи, где каждый её трудоспособный член имеет трудовой доход либо стипендию или пенсию.
Для удобства в Башкортостане создан специальный ресурс, можно получить подробную информацию. Он создан Центром управления республикой и Минсемьи и труда. Новый чат-бот на платформе мессенджера «Телеграм» позволит сэкономить время при поиске информации. Также доступны и другие инструменты.
По данным Минсемьи и труда, более 38 тысяч семей республики уже получают выплату по измененным условиям, более 28 тысяч из них – в максимальном размере, равном прожиточному минимуму на ребенка.